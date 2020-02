Dane DeHaan, el famoso actor que nadie lo ubica por su nombre

Dane DeHaan no fue exactamente criado para ser una estrella de cine, ya que su padre es un programador de computadoras y su madre trabaja como ejecutiva en una empresa de muebles.

DeHaan tuvo una infancia bastante normal y siempre fue apoyado por su familia. Sin embargo, pronto se hizo claro a qué se dedicaría cuando creciera.

Actuar es algo que he querido hacer toda mi vida y empecé cuando era niño, jugaba a los superhéroes todo el tiempo. Solía disfrazarme como Superman y usaba mi ropa interior por fuera de mi pijama”. Dane DeHaan, actor

Uno de los primeros papeles de DeHaan fue en el drama criminal "Lawless" y recuerda haber hecho un viaje por carretera con su coprotagonista Shia LaBeouf, donde los fanáticos de la película "Transformers" los acosaban constantemente.

Ese fue el primer roce que tuve con los peligros de la fama”. Dane DeHaan, actor

El actor ha contado en varias ocasiones que no le importa lidiar con la fama, ya que la actuación es su mayor pasión.

Quiero dedicarme a esto el resto de mi vida, así que cuanto mejor me vayan las cosas, más oportunidades tendré", Dane DeHaan, actor

El actor es reconocido por salir en películas como "Stormy Weather", "The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro", "Two Lovers and a Bear", "The Kid", entre otras.

Me gusta pensar que tengo suficiente trabajo detrás de mí para que la gente me conozca más”. Dane DeHaan, actor

Vida amorosa

Mientras estaba en la escuela, DeHaan conoció a la actriz Anna Wood. La pareja comenzó a salir durante la universidad y se apoyaron mutuamente mientras luchaban con sus carreras.

Anna y Dane finalmente se casaron en 2012; cinco años después, en abril de 2017, la feliz pareja dio la bienvenida a su primer hijo, una niña llamada Bowie.

