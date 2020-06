A través de una carta el actor Daniel Radcliffe, respondió a los fanáticos de Harry Potter sobre la polémica que desató la autora J.K. Rowling, el pasado fin de semana. La publicación se dio a conoceren el blog The Trevor Project, una asociación civil dedicada a la prevención del suicidio entre jóvenes de la comunidad LGBT,

El actor que encarnó al mago Harry Potter en la saga cinematográfica, se dirigió a los fanáticos que pudieron sentir dolor al leer los comentarios de la autora, mismos que fueron catalogados como transfóbicos y que llevaron a J.K. Rowling, a ser tendencia en las redes sociales.

Recordamos que el actor británico no tiene cuentas de redes sociales, a continuación te mostramos un fragmento de la carta publicada en The Trevor Project:

Me doy cuenta de que ciertos medios de prensa probablemente querrán pintar esto como una lucha interna entre JK Rowling y yo, pero eso no es realmente de lo que se trata, ni es lo importante en este momento. Si bien Jo es incuestionablemente responsable del curso que ha tomado mi vida, como alguien que ha tenido el honor de trabajar y continúa contribuyendo al Proyecto Trevor durante la última década, y solo como ser humano, me siento obligado a decir algo al respecto.

Las mujeres transgénero son mujeres. Cualquier declaración en sentido contrario borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero y va en contra de todos los consejos dados por las asociaciones profesionales de atención médica, que tienen mucha más experiencia en este tema que Jo o que yo.

Según el Proyecto Trevor, el 78% de las personas transgénero y los jóvenes no binarios informaron haber sido objeto de discriminación debido a su identidad de género. Está claro que debemos hacer más para apoyar a las personas transgénero y no binarias, no invalidar sus identidades y no causar más daños.

A todas las personas que ahora sienten que su experiencia con los libros se ha visto empañada o disminuida, lamento profundamente el dolor que estos comentarios les han causado. Realmente espero que no pierdas por completo lo que fue valioso en estas historias para ti.

Si estos libros te enseñaron que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de superar cualquier cosa; si te enseñaron que la fuerza se encuentra en la diversidad y que las ideas dogmáticas de pureza conducen a la opresión de los grupos vulnerables; si crees que un personaje en particular es trans, no binario o que es gay o bisexual.

