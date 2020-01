Danna Paola, ¿eres tú? Ve su sorprendente cambio de look

Como ya se sabe, Danna Paola está más fuerte que nuca como jueza de un popular show de televisión, pero ahora no sorprendió por sus controvertidas declaraciones, sino por su increíble cambio de look.

La cantante y actriz sorprendió a todos con su nuevo corte de cabello, que porta de manera magistral, además de que también llevó revelador escote.

En una imagen colocada en su cuenta oficial de Instagram, Danna Paola lució un radical cambio de apariencia porque cortó su larga cabellera, lució maquillaje glam e increíble saco en color verde de prestigiosa marca.

Danna Paola vistió el saco de manera ajustada, donde hizo resaltar sus curvas, además de que no usó sostén, dando lugar a un look sexy; en ese sentido, el corte de cabello fue lo que más resaltó porque, de tenerlo largo, lo dejó a la altura de los hombros, combinándolo con un maquillaje impecable e impactante.

La fotografia, hasta el momento, tiene un millón 899 mil 216 de “me gusta” en Instagram. No obstante, al radical cambio de imagen, solamente lo acompañó de un emoticón en la publicación.

Danna Paola sin rivalidad con Belinda

Luego de que la fanaticada trató de crear una rivalidad entre Danna Paola y Belinda, la jueza expresó su anhelo por componer algún tema con la intérprete de "Sapito".

Si se da la oportunidad, yo feliz de la vida. Es algo que, por supuesto, no descarto y me encantaría juntarnos a componer. Creo que las dos agendas han de ser una locura, pero ya encontraremos algún huequito”.

La estelar de la serie de televisión “Élite” consideró que lo bueno de la industria musical es que jamás se debe pensar que el artista deba competir.

Siempre lo he dicho, yo no vengo a competir, estas no son las Olimpiadas, yo vengo a disfrutar mi trabajo. Yo vengo a crear, a ser una artista completa y a seguir aprendiendo, pues ese es mi objetivo como cantante”.

