David Guetta dará otro concierto benéfico para recaudar fondos contra COVID-19

David Guetta dará otro concierto benéfico este 30 de mayo en una azotea en Nueva York, después de su exitosa participación en Miami el pasado mes de abril en el proyecto “United at home” donde recaudó más de 750 mil dólares destinados a organizaciones benéficas que están luchando contra el coronavirus.

Me emociona anunciar que presentaré otra retransmisión en directo para recaudar fondos caritativos y ayudar en la batalla contra el virus”. David Guetta

En colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se presentará en uno de los rascacielos más emblemáticos de la ciudad para seguir recaudando dinero en beneficio de organizaciones como: The Mayor’s Fund to Advance New York City, Feeding America y Foundation Hôpitaux de París.

Nueva York es una de mis ciudades favoritas y es un honor poder hacer algo para ayudar a la ciudad durante este difícil momento. Estamos planificando algo especial que puede disfrutarse desde nuestras casas por todo el mundo”. David Guetta

Su actuación comenzará después del aplauso diario que los ciudadanos le dan a los médicos que están enfrentando el coronavirus. En México este evento se podrá ver a través sus redes sociales a partir de las 6 de la tarde.

Aunque no podamos estar juntos en un club o en un festival, podemos usar este momento para unirnos en nuevas formas y ayudar a los que más lo necesitan". David Guetta

Aquí su transmisión pasada:

