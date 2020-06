De india no me bajaba: Amandititita acusa racismo con este tuit

“De india no me bajaba”, han sido las palabras que Amandititita ha expresado en sus redes sociales para señalar que ha sido discriminada durante 10 años en diversos programas de televisión.

La cantante aseguró que el conductor de televisión, Horacio Villalobos, ha realizado “miles de parodias” señalando y mofándose de sus rasgos físicos.

Horacio Aquiles Villalobos hizo miles de parodias mías donde de India no me bajaba, sin que yo le hubiera hecho nada a ninguno de los tres. ¿Y por qué los hicieron? Porque se puede. Porque yo para ellos no tengo valor", aseguró la también escritora.

Conductor Horacio Villalobos responde a señalamientos

Por su parte y a raíz de la polémica surgida, el conductor Horacio Villalobos ha respondido a las críticas señaladas.

Amandititita señala que se han mofado de ella en cadena nacional

La cantautora Amanda Lalena Escalante Pimentel, también conocida como Amandititita o la “reina de la anarcumbia”, cuestionó a través de su cuenta de Twitter sobre los comentarios misóginos, racistas y clasistas que han tenido algunos conductores dentro de la televisión mexicana.

Bueno y ¿qué pasa con los comentarios misóginos racistas y clasistas de los conductores de programas de TV? A mí llevan 10 años lloviéndome de la nada en cadena nacional", Amandititita.

La polémica surge luego de lo ocurrido con Chumel Torres

Luego de la cancelación de un foro sobre discriminación y racismo, organizado por el Consejo Para Prevenir la Discriminación (Conapred) en donde se había invitado al conductor Chumel Torres, la “comunidad tuitera” ha aprovechado la oportunidad para expresar sus ideas al respecto.

En este sentido, Amandititita cuestionó los comentarios misóginos, racistas y clasistas de los conductores de televisión y señaló que a ella la han insultado en cadena nacional.

La también hija del fallecido músico “Rockdrigo” González expuso que los comentarios más crueles que ha recibido han sido por parte de los conductores de televisión como Gustavo Adolfo Infante y Alex Kaffie.

Amandititita aseguró que no busca que le ofrezcan disculpas y pidió a sus seguidores no insultar a los conductores de televisión, pues lo que realmente busca es que se detenga la violencia.

Usuarios en redes sociales han levantado la voz por estas parodias y a su vez han escrito mensajes de apoyo a la cantante.

