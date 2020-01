Derraman miel: ve fotos que Barack Obama publicó por cumple de Michelle

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, no para de derramar miel junto a su esposa Michelle, y este viernes no fue la excepción. Con el pretexto del cumpleaños número 56 de la ex primera dama, el exmandatario dedicó una serie de fotografías a su amada.

A través de un breve tuit, Barack Obama escribió lo siguiente:

“En cualquier escena, tú eres mi estrella, Michelle Obama. ¡Feliz cumpleaños, bebé!”

El romántico tuit fue acompañado de una serie de fotos, en las que están Barack y Michelle Obama. En la sesión fotográfica, tomada en blanco y negro, aparece la pareja presidencial abrazada y muy feliz. Sin duda, derraman miel.

Hasta el momento, el tuit lleva más de un millón de "me gusta" y 176 mil "retuits"

Pese a lo romántico de la situación, algunos detractores de Barack Obama coinciden en que ésta y otras publicaciones de los Obama en redes sociales son parte de una estrategia política de la bancada demócrata para evitar la reelección de Donald Trump en 2020.

