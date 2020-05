“Deshecho en casa”, la nueva serie de comedia de Claro Video

Si ya te sientes un poco averiado por estar en aislamiento, entonces debes de ver “Deshecho en casa”, el nuevo show de Eugenio Derbez que explora cómo son los días sin poder salir del hogar.

En entrevista para Unotv.com, Derbez comparte cuál es el objetivo de este proyecto que ya está disponible por Claro Video.

Este es un show que lo único que intenta es hacer reír a la gente, acompañarla durante la cuarentena y la gente se va a sentir muy identificada conmigo, se van a dar cuenta que todos estamos pasando por las mismas broncas, los mismo problemas de convivencia por estar encerrados con nuestras familias”.

Eugenio revela que la serie también busca que las personas pasen un rato agradable en familia, pese a la pandemia de COVID-19.

Aprovecha este tiempo para leer, para reir, para ver una serie, para convivir con la familias, para conocer mejor a su pareja"-

Y aunque la nueva serie tiene mucho humor, no todo es miel sobre hojuelas ya que al parecer alguien no está conforme con las distribución de las tareas del hogar.

Extraño mucho ir a los restaurantes a comer, porque estar pidiendo aquí o cocinar todos los días está muy cansado sobre todo, pero sobre todo Alessandra ya está cansada”.

Pero confiesa que a veces sí le ayuda a su esposa con las labores domésticas.

Se queja pero me pone a lavar los trastes, no sabes cuántos trastes lavo también yo”.

Más allá de ser una figura pública

A pesar de que Eugenio es una figura pública acostumbrado a los reflectores, el también productor cuenta que mostrar la intimidad de su casa y su familia significó otro reto importante, incluso destaca que trataron de delimitar ciertas áreas para hacer el show sin dejar al descubierto cada rincón de su hogar.

Y señala que otra de las estrellas de este nuevo programa es Aitana, su pequeña hija.

Es raro porque le gusta pero hay días en que te dice no, no quiero que me grabes, o le dices oye Aitana ayúdame a grabar esta cosa y te dice no ven a jugar conmigo y apaga el celular.

“Hemos sido muy respetuosos en eso, si ella dice que no quiero participar nunca la obligamos”, dice Derbez.

¿Pero qué hay del resto de la familia Derbez?

Mis hijos aparecen como en tres capítulos por videoconferencia, platicamos de cómo esta cada uno viviendo la cuarentena y están muy simpáticas las llamadas”, dice el comediante.

Con relación a su hija Aislin, el actor también compartió cómo es su relación.

Le grabe un mensaje y le dije hija cabo de ver tu Instagram y de repente te ves preciosa, hermosa, bonita y soltaste una palabrota, que necesidad de que una niña tan linda con esos ojitos tenga que estar diciendo palabrotas, ósea no puedes decir otra cosa.

