Este 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars, sin embargo, ante la pandemia de coronavirus millones de personas se encuentran en aislamiento para mitigar los contagios de COVID 19, por esa razón, te decimos cómo puedes festejar esta fecha dedicada a la saga espacial más famosa del mundo en cuarentena.

Desde Twitter podrás celebrar el Día de Star Wars 2020

Este lunes 4 de mayo puedes celebrarlo con “An online Revelry: May the 4th Be with you and Revenge of the 5th”, un evento digital en el que puedes encontrar eventos virtuales, películas, debates con escritores y actores de doblaje.

Aquí la cartelera del 4 y 5 de mayo para festejar el Día de Star Wars 2020 desde casa.

Los organizadores de la Comic-Con de Nueva York y ReedPop, la organización detrás de la celebración de Star Wars, son quienes organizaron esta experiencia virtual para los seguidores de la saga espacial.

La convención contará con películas en Twitter, episodios de Star Wars: Rebels, así como sesiones de preguntas y respuestas; escritores y actores de doblaje participarán en un debate; los fans podrán participar en concursos de trivias, entre otras actividades.

Bajo los hashtags #Maythe4th y #Revengeofthe5th los participantes pueden seguir los festejos, así como en las cuentas de redes sociales asociadas con múltiples propiedades de ReedPop, incluidas New York Comic Con, C2E2, BookCon, Emerald City Comic Con y Florida SuperCon, tanto en Twitter como en Facebook.

Eventos y estrenos cancelados por la COVID-19

Uno de los eventos de alto perfil como es la Comic Con de San Diego, canceló su edición de este año, programada del 23 al 26 de julio, y hasta el momento se desconoce si Star Wars Celebration, planeada a finales de agosto en Anaheim, California, podrá llevarse a cabo o se verá forzada a suspender.

También la industría del cine ha tenido que posponer desde estrenos internacionales como la “Mujer Maravilla 1984”, que se lanzará en agosto en lugar de junio.

Por su parte, The Walt Disney Co. sacó de su calendario “Black Widow” (“Viuda Negra”) de Marvel, que estaba prevista para el 1 de mayo.

