Día de Star Wars 2020: ¿por qué se celebra cada 4 de mayo?

Cada 4 de mayo los seguidores festejan a la saga espacial más famosa del mundo, pero ¿por qué se celebra el Día de Star Wars en esta fecha? Aquí te decimos todo acerca de la celebración dedicada al mundo de los Jedi.

¿Por qué se celebra el Día de Star Wars el día 4 de mayo?

El Día de Star Wars es un día de celebración en homenaje a la saga espacial creada por el director George Lucas.

Y fue creado por fanáticos de la serie, quienes escogieron la fecha a raíz de una publicación del diario británico "London Evening News" del 4 de mayo de 2009.

El mensaje se trataba de una felicitación de políticos ingleses a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país.

May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”

Un juego de palabras que hacía referencia a la popular y mítica frase de los Jedi, guerreros de gran poder y sabiduría en el universo de Star Wars.

May the Force be with you” (Que la Fuerza te acompañe)

Dos años después el Toronto Underground Cinema organizó un festival de cine este día, y partir de ahí la fecha se popularizó como el Día de Star Wars.

Estas son algunas fotos que revelan la pasión de los seguidores por la saga.

En medio de la pandemia de COVID-19, los seguidores de la franquicia pueden festejar el Día de Star Wars este 2020 con una convención digital de dos días, con eventos virtuales, películas, debates con escritores y actores de doblaje.

El evento digital denominado “An online Revelry: May the 4th Be with you and Revenge of the 5th” fue organizado por la Comic-Con de Nueva York y ReedPop.

Aquí la cartelera del 4 y 5 de mayo para festejar el Día de Star Wars 2020 desde casa.

