Cada 4 de mayo el mundo festeja el Día de Star Wars y en medio de la pandemia por COVID-19 la página oficial de la saga espacial preparó un video para mandar un mensaje de esperanza.

El mensaje del video conmemorativo del Día de Star Wars 2020 es un llamado a la unidad, a mantener la esperanza y ayudar a otros sin importar nada.

Con fragmentos de programas, series animadas y películas de la franquicia de Star Wars (desde 1977 hasta The Rise of Skywalker de 2019), los personajes van armando un discurso para dar fuerza al mundo en estos momentos de crisis.

Levantémonos juntos porque así somos más fuertes, son algunos de palabras que cita el video.

El video fue compartido por la cuenta oficial de Star Wars y concluye con una adecuación de la famosa frase de la serie.

“MayThe4th be with you”, en referencia al 4 de mayo.

La frase original es “May the force be with you”, utilizada regularmente por los guerreros Jedi, se traduce usualmente al español como:

“Que la fuerza te acompañe”.

En medio de la pandemia de COVID-19, los seguidores de la franquicia pueden festejar el Día de Star Wars este 2020 con una convención digital de dos días, con eventos virtuales, películas, debates con escritores y actores de doblaje.

El evento digital denominado “An online Revelry: May the 4th Be with you and Revenge of the 5th” fue organizado por la Comic-Con de Nueva York y ReedPop.

Aquí la cartelera del 4 y 5 de mayo para festejar el Día de Star Wars 2020 desde casa.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprovechó el “Día de Star Wars” y envío un mensaje de apoyo a todo el personal de salud, hombres y mujeres que trabajan día a día para contener el avance del nuevo coronavirus COVID-19 en el mundo.

MayThe4th esté con todos nuestros héroes de la salud, científicos y todos los demás profesionales alrededor del mundo luchando contra el COVID-19. Juntos”, expresó en su cuenta de Twitter Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud.

