Porque siempre hay un maestro que te marca la vida, este Día del Maestro 2020 Lupe Esparza comparte en entrevista para Unotv.com como una profesora de primaria le dio una vuelta a su destino y fue una pieza clave en su carrera musical.

Hubo una maestra que marcó mucho mi vida y voluntariamente formó parte también de mi camino en la música”.

Junto a sus compañeros de Bronco, Esparza confesó que justo en la primaria se enamoró de su profesora y confesó que todavía recuerda su aroma y el color de su vestido.

En aquella época yo me enamoré de ella, se casó y me dolió muchísimo que se me haya casado. Aún puedo percibir su aroma de su vestido, de su persona, el color de su uniforme de maestra”.

El músico mexicano evocó que de niño se quedaba hacer el aseo después de clases sólo para estar cerca de la maestra y reconoció que la canción "Los castigados” la escribió pensando en ella.

La letra de la canción relata como una maestra se cae frente a su salón de clases y tras ponerse de pie comienza a preguntarles a los alumnos qué fue lo que vieron. Mientras uno sólo le vio los zapatos, otro confiesa que observó más arriba, ella enojada va castigando a cada uno de ellos.

Jose Guadalupe usted que me vio

Se la voy a poner fácil

Mejor el castigo me lo pongo yo

Aquí nos veremos el año que entra

Será mi castigo querida maestra...”

Se llamaba Graciela Treviño

Tan importante fue para el cantante la figura de la docente, que dijo haber velado hasta su último momento de vida.

La maestra Graciela Treviño en mi primer grado de escuela fue un amor infantil. Es algo que traigo conmigo, un recuerdo fantástico y a mi maestra la acompañé hasta su última morada, desgraciadamente ya se me fue.

"Gracias por hacer mejores mexicanos a nuestro niños”

Y para festejar a los maestros este 15 de mayo, Bronco le dedicó un mensaje a los docentes mexicanos.

A nuestros maestros mexicanos: valientes, luchones les enviamos muchos abrazos, bendiciones y sobre todo gratitud por su carrera, por su profesión, por hacer mejores mexicanos a nuestro niños”.

