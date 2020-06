Eugenia León se caracteriza por reunir y transmitir los sentimientos que se expresan en el entorno social de México, por tal razón contó en exclusiva para Unotv.com sobre su tema “El hombre que más te amó” de Lalo Mora, en el cual le hace un homenaje a la figura paterna en este Día del Padre 2020.

La cantante platicó que este es un tema que refleja la figura ausente del padre, sin embargo su objetivo era reconocer que a pesar de eso, los padres también apoyan y quieren a los hijos.

En este tema el padre está diciendo al hijo que a lo mejor no fue el que más lo beso, pero fue el que más lo amó y siempre estuvo presente de otras maneras y obviamente como viene esta fecha es importante celebrar a esos hombres buenos que han hecho lo mejor que han podido par sacar a sus hijos adelante”. Eugenia León

Eugenia contó que la relación con su padre fue complicada, ya que le constaba comunicarse con sus hijos y cuando ellos crecieron se volvió un poco violento y mucho más ausente.

Tratas de entender cuales fueron las circunstancias que él vivió, no puedes justificar tampoco los golpes o los regaños, o la negación a comunicarse contigo, pero finalmente somos producto de una época, yo creo que en estos tiempos actuales, los mismos hombres se están cuestionando su papel en la sociedad". Eugenia León

La cantante dijo que con esta canción espera que las personas se detengan un momento y puedan entender mejor la relación que tienen con sus padres.

Creo que los va a hacer pensar en como podríamos mejorar nuestra vida y la calidad de tiempo que se vive entre los padres e hijos”. Eugenia León

Eugenia reveló que su padre le hizo mucha falta y que esta canción se la quiere dedicar a él.

Se la quiero dedicar también a mi papá, porque a pesar de todo era un hombre bueno y me hubiera encantado haberlo disfrutado más como padre, me hizo él mucha falta porque me fui muy chiquita”. Eugenia León

Aquí la canción:

