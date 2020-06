Leonardo Aguilar es miembro de la ya legendaria dinastía Aguilar, nieto del fallecido Antonio Aguilar e hijo de Pepe Aguilar, sabe perfectamente de sus orígenes y hacia dónde va. Por eso, este Día del Padre 2020 el cantante comparte con Unotv.com qué significa para él su papá.

“Él representa todo, siempre me ha cuidado y guiado. Mi papá se esfuerza diario para asegurarse de que no nos falte nada”, revela Leonardo, quien dice que más allá del lazo familiar también le debe a su progenitor mucho en el ámbito profesional.

Profesionalmente le debo todo, en mi carrera y en mi vida personal”, destaca.

¿Cómo festejará a Pepe Aguilar este Día del Padre 2020?

El músico dijo que este domingo 21 de junio festejará a Pepe Aguilar junto a su familia, y revela que visitará a su abuela Flor Silvestre.

Más allá de algún regalo material, vamos como siempre a estar juntos, siempre le agradecemos a mi mamá, siempre le agradecemos a mi abuelita, a mi papá todo, no es como que necesitemos sólo un día para celebrarlo”, dice Leonardo.

“Desde la azotea”, un proyecto en que participó junto a Pepe Aguilar

El cantante formó parte de "Desde la Azotea", un espacio en YouTube que inventó Pepe Aguilar, y que ha tenido como invitados a diferentes artistas cada martes.

En su participación dentro del programa, Leonardo cantó por primera vez en ingles la canción “Personal Jesus”, uno de los grandes clásicos de Depeche Mode.

“Es de los proyectos más divertidos de los cuales estoy más orgulloso en toda mi vida”, confiesa Leonardo, mientras añade que sí decidió hacerlo fue por la fuerza que le transmitió su padre.



Él fue que me dijo que grabáramos algo en inglés y me recomendó la canción, me dijo que iba a quedar muy bien, yo nunca había grabado algo en inglés y yo confié en él”.

El video ya cuenta con más de 84 mil visualizaciones.

Semanas atrás, Pepe Aguilar también sorprendió a todos con un crossover de Pear Jam y un video que deja ver imágenes de personas de todo el mundo luchando contra el COVID-19.

Así como su hijo, el cantante también cantó por primera vez en inglés.

