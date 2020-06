Residente, ex Calle 13, dedica emotivo video a su hijo

Residente, ex vocalista de Calle 13, realizó un video para su pequeño hijo Milo y lo compartió a través de redes sociales con motivo del Día del Padre.

El cantante puertorriqueño René Pérez, también conocido como Residente, lleva 3 meses sin ver a su hijo Milo y por ello, decidió dedicarle un video para expresarle a través de su lírica lo que siente por él.

Mientras suena de fondo la letra de la canción del mismo nombre “Milo”, Residente presenta una serie de videos e imágenes de su pequeño hijo.

René recurrió este domingo a su cuenta en Instagram para publicar un video en el que muestra la faceta de padre con su hijo, que vive con su madre en Argentina, del que se ha visto separado a causa de la pandemia de la COVID-19.

El video muestra al pequeño de bebé, así como aprendiendo algunas cosas como a decir papá, montar en bicicleta, entre otras acciones.

Extraño tanto a mi hijo que me puse a hacer este video sin dormir aún para ver si me sentía mejor, pero me siento peor. Llevo más de 3 meses sin ver a Milo, pero sé que toda esta pandemia pasará. Abracen, besen, jueguen, eduquen, compartan con sus hijos", señaló René en su publicación.

Residente no ha parado de compartir publicaciones emotivas a través de sus redes sociales; un ejemplo de esto fue el video titulado: "Antes que el mundo se acabe", material visual en donde se puede observar al futbolista Lionel Messi y a los cantantes Bad Bunny y Ricky Martin, entre otros famosos, besándose con sus respectivas parejas.

El pequeño Milo permanece en Argentina con su madre

Milo nació tras el matrimonio del cantante y la actriz argentina Soledad Fandiño. Medios internacionales señalan que desde que comenzó la pandemia del coronavirus, el pequeño ha permanecido con su madre en Argentina.

