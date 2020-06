Día Mundial del Medio Ambiente 2020: famosos que se preocupan por el planeta

Este 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente 2020, cuyo objetivo es sensibilizar a la población mundial acerca de los temas ambientales para que se tome conciencia.

Así que en exclusiva para Unotv.com algunos famosos contaron que están haciendo para cuidar el medio ambiente.

Sugey Ábrego, quien es actriz, contó que cada que saca a pasear a su perro lleva bolsitas especiales para recoger el excremento.

Llevo una bolsa grande y levantó los envases de plástico y envolturas de aluminio que están cerca del río, por lo menos pienso que así un pez no morirá atragantado. He llegado a regresar con dos bolsas de basura”. Sugey Ábrego, actriz

La famosa también contó que le gusta cuidar la fauna que hay en su alrededor como los tlacuaches, pájaros o ardillas.

Andrés Zuno, actor reconocido por participar en series como “Señora de Acero” y “La doble vida de Estela Carillo” dijo que trata de mantener un equilibrio entre sus acciones con respecto al impacto ambiental que puede ocasionar.

Nuestros actos hoy repercuten de manera inmediata en el mundo y debemos estar muy preocupados y ocupados en hacer que estos actos beneficien nuestro medio ambiente”. Andrés Zuno

Zuno comentó que también intenta producir la menor cantidad de basura, sobretodo los materiales que no son biodegradables.

He sustituido el uso de plástico lo más que puedo. Shampoo en barra, cepillos de dientes de materiales biodegradables, filtros para purificación de agua. También me miedo en el uso de la electricidad y gas”. Andrés Zuno

El joven actor de teatro, Ra Colmenero, contó que poco a poco ha dejado la carne y ahora un día a la semana come de manera vegana

Tengo claro que la ganadería es una de las prácticas que más contaminan el medio ambiente. De un mes para acá hago un día vegano a la semana, cosa que también han hecho mis amigos, con el fin de darle un respiro al planeta”. Ra Colmenero

La famosa María Aura dijo que en su casa tiene un huerto que le permite hacer composta, también separa la basura e intenta fomentar estas prácticas en sus hijos.

Por su parte, la actriz Verónica Langer dijo que trata de comer sano y cuidar de la naturaleza.

Me gustan mucho las plantas, trato de sembrar plantas lo más que puedo. No sé, para mí la naturaleza es algo muy importante y me gusta estar en contacto con ella y cuidarla”. Verónica Langer

Sophie Alexander Katz, una de las actrices mexicanas más reconocidas, contó que realizó un proyecto en el que midieron los niveles de exposición en el que se encuentra la población al transportarse en automóvil, transporte público y bicicleta.

En este ejercicio se midieron cuatro contaminantes: ozono (O3 ), PM10, PM2.5 y monóxido de carbono (CO).

Este trabajo lo hicimos nosotros para obtener la información y mostrarla al público, a los medios de comunicación y a líderes de opinión, como ustedes, a pesar de que este trabajo, debió de haber sido realizado por los tres niveles de gobierno”. Sophie Alexander

Estos monitoreos se realizaron en siete de las ciudades más contaminadas del país: CDMX, Guadalajara, Monterrey, Toluca, Puebla, Querétaro y Pachuca.

Soy una ciudadana preocupada y ocupada por lo que respiro a cada minuto, además de las horas de tráfico que padecemos a diario y el estrés que nos genera un sistema de movilidad precario”. Sophie Alexander

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?