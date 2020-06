La actriz Diana Golden recibió despensas de apoyo, pues aseguró que la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus causante de COVID-19 ha afectado sus ingresos, ya que lleva cuatro meses sin poder trabajar.

“Tengo cuatro meses sin trabajar, como todos los actores. Y estamos que empezamos, que empezamos. No solo de pan vive el hombre”. Diana Golden, actriz.

Durante una entrevista que concedió a los medios de comunicación luego de recoger el apoyo, la actriz señaló que no le da pena recibir este tipo de ayuda y llamó a la gente que la critica a que, mejor, le proporcione alimentos.

“¿Por qué me va a dar pena?, pena robar y que te cachen. Si además es deliciosa la comida, ¿por qué me va a dar pena? [...] El que me critique, que me lo dé o que me done croquetas, al menos. No hay nada de malo en pedir ayuda”. Diana Golden, actriz.

Y agregó:

“Por qué voy a sentir pena de tener necesidad y que alguien lindo, que nuestros sindicatos y nuestras asociaciones nos ayuden”

Diana Golden, la actriz de origen colombiano señaló que el apoyo que dan las asociaciones es importante, pues ella no tiene padres, pareja o hermanos que puedan apoyarle económicamente durante la emergencia de COVID-19.

Añadió que la ayuda que recibía era por parte de una sobrina que vive en Miami, Estados Unidos; sin embargo, informó que también se encuentran sin trabajo, aunque enfatizó que en el país del norte se cuenta con el apoyo de desempleo.

Diana Golden ha participado en cintas como “Niñas Mal”, “Secretos de familia” y en telenovelas como “Hasta que el dinero nos separe”, “Peregrina” y “El bienamado”

