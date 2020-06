Las Diosas de Plata 2020 son un galardón que se otorga por parte de la comunidad periodística cinematográfica a lo mejor del cine mexicano y aunque en esta ocasión tuvo que suspender su ceremonia número 48 a causa del coronavirus, dio a conocer algunas de sus nominaciones y en exclusiva para Unotv.com algunas actrices hablaron sobre los personajes que interpretaron en las películas.

Leidi Gutierrez es una de la nominadas a mejor coactuación femenina por "Chicuarotes", una película de Gael García Bernal, que retrata la cruda realidad de dos jóvenes que en su afán de salir de la miseria en la que viven toman una serie de decisiones desafortunadas. En este proceso de grabación Leidi contó siempre con el apoyo de Gael que le brindó varios consejos para su personaje.

No se ponía en el plan de soy tu director y quiero que me hagas esto, él sabia como hacernos llegar a lo que el quería reflejar” Leidi Gutiérrez, actriz

“Asfixia” es una película de Kenia Márquez que busca resaltar la discriminación de la que son víctimas la mayoría de los mexicanos. Su personaje central es Alma, interpretado por Johanna Fragoso, una mujer alvina que termina en la cárcel por culpa de su pareja “el Berni”, quien es interpretado por Raúl Briones, un hombre que trafica con medicamentos y termina por inculparla.

Raúl Briones premiado como mejor actor en el Festival de Cine de Morelia por este personaje ahora es nominado a mejor coactuación masculina.

Es un hombre machista que es un delincuente, mentiroso, manipulador, pero que al mismo tiempo es un padre y un hijo amoroso, que es toda esta serie de contradicciones de estos personajes. Entonces ahí se pudo explotar el humor negro del racismo y por otro lado el amor y la paternidad" Raúl Briones, actor

Y finalmente el “Ombligo de Guie´dani” del director Xavi Salas, esta película en donde una mujer y su hija que son indígenas zapotecas llegan a vivir a la Ciudad de México a la casa de una familia adinerada, por invitación de Valentina, quien es interpretada por Yuriria del Valle, la matriarca de esta familia.

Esta película para mí fue decirme si yo soy esa que regala la ropa que ya no le queda o que ya no usa a la chava que viene a limpiar a mi casa. Regálale ropa nueva, no te deshagas de tu basura” Yuriria Del Valle, actriz

Así que aquí tienes excelentes recomendaciones para apoyar al cine independiente, ya que se encuentran disponibles en algunas plataformas en línea.

