El discurso de Joaquin Phoenix al recibir el Oscar por mejor actor

La noche de este domingo, Joaquin Phoenix se llevó el Oscar 2020 a mejor actor por su aclamado papel como el villano Joker, con el que arrasó durante toda la temporada de premios; además, dio un memorable discurso al recibir su estatuilla para reivindicar la lucha contra las injusticias.

Me siento mucho mejor y no me siento por encima de ninguno de mis compañeros, compartimos la misma riqueza que es el amor por el cine. No sé dónde estaría sin ello. Uno de los principales dones es la posibilidad de utilizar nuestra voz”, comenzó Joaquin Phoenix.

En el discurso más político de la noche a favor del medio ambiente, de la diversidad, de la equidad de género, el ganador del Oscar 2020 prosiguió:

He pensado mucho las condiciones que nos enfrentamos, hablemos de desigualdad de género, de racismo, de LGTB, de los animales... la lucha contra las injusticias. Un pueblo, una raza no tiene derecho a explotar a los otros con impunidad”.

El actor norteamericano, al igual que hizo en los Globos de Oro o en los BAFTA, consiguió tocar fibras sensibles por los temas de interés que puntualizó en el discurso.

Nos hemos desconectado mucho del mundo natural y estamos en un mundo egocéntrico y explotamos nuestro entorno para nuestro bien. Creemos que la idea del cambio político es que tenemos la necesidad de sacrificar algo, pero cuando aprovechamos el amor como principio podemos llevar a cabo sistemas de cambio beneficioso para el ser humano”, estableció Joaquin Phoenix .

Y para finalizar, recordó a su hermano fallecido, River Phoenix, provocando que todo el teatro se pusiera de pie tras su discurso humilde y en defensa de la naturaleza luego de ganar como mejor actor de los Premios Oscar 2020.

He sido granuja a lo largo de mi vida, pero muchos me han dado una segunda oportunidad. Y eso es lo mejor cuando nos apoyamos y nos educamos y llegamos a la redención. Es lo mejor de la humanidad. Mi hermano, cuando tenía 17 años, escribió esta frase: corre al rescate y la paz vendrá después", concluyó así Joaquin Phoenix, ganador del Oscar 2020 .

