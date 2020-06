El comediante D.L. Hughley se desmayó sin razón aparente durante pleno show; sin embargo, más tarde el propio humorista confirmó que dio positivo a la prueba de COVID-19.

El incidente del desvanecimiento de D.L. Hughley quedó grabado por los asistentes a la presentación del comediante y rápidamente se compartió en redes sociales. En las imágenes se ve a Hughley sentado en medio del pequeño escenario cuando pierde el conocimiento y es auxiliado por personal del lugar.

En la corta grabación se observa cómo sacan a D.L. Hughley del escenario.

Después del show, D.L. Hughley utilizó su cuenta de Instagram para confirmar que había dado positivo a COVID-19 y agregó que en ningún momento presento síntomas de la enfermedad que tiene en emergencia sanitaria al mundo.

Es lo que llaman asintomático. No tuve síntomas como los de la gripe, no me faltaba el aliento ni tuve dificultades para respirar. No tuve pérdida del olfato ni del gusto, aparentemente sólo perdí la consciencia”, D.L. Hughley, comediante.

El comediante finalizó su pequeño comunicado explicando que se encontrará en aislamiento durante las próximas dos semanas luego de haber salido del Hospital Saint Thomas, de Nashville.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?