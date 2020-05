Si estas embarazada, nuestra experta en moda, Chantal Torres, te da algunos consejos para que te sientas más tranquila y relajada.

Información

Tienes que decidir las actividades que vas a realizar como leer o tomar cursos.

Tengo seis meses de embarazo y tomé el curso de lactancia porque es un tema que me encanta. También puedes tomar uno de primeros auxilios o psicoprofilácticos”. Chantal Torres

Ejercicio

Los videos prenatales de YouTube pueden ser de gran ayuda, como los de yoga o pilates.

Me da energía, me permite estirarme y prepararme mucho. Estos ejercicios son súper recomendables”. Chantal Torres

Conexión

Tienes que crear un vínculo o una conexión con tu bebé, ya que desde las primeras semanas ya te empiezan a escuchar.

Busca un momento del día para dedicárselo a tu bebé y crear esa conexión madre-hijo”. Chantal Torres

Alimentación

Tienes que controlar la alimentación para darle a tu bebé lo que realmente necesita.

Busca comer de todos los grupos alimenticios, toma suficiente fibra, lácteos y mucha agua simple”. Chantal Torres

Cuerpo

En esta parte tienes que buscar todos los productos que vas a usar para cuidar tu cuerpo.

Hay aceites, cremas, bálsamos especiales. Para la cara no uses tus cremas de siempre debido a que hay componentes que no son buenos para tu bebé". Chantal Torres

¡Disfruta de esta etapa al máximo!

