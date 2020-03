El coronavirus ha provocado que en muchos países las personas estén en sus casas en aislamiento social, es por eso que nuestra experta en moda, Chantal Torres, te dice que look puedes usar para hacer home office cómodamente.

Les tengo una propuesta muy cómoda y relajada para que te veas guapa mientras estás trabajando”. Chantal Torres

Outfit para hacer home office

Sudadera

Sudadera negra con frases.

Este tipo de sudaderas las pusieron de moda las celebridades del momento”. Chantal Torres

Uno TV

Joggers

Joggers negros de piel sintética.

Es una prenda casual para estar en casa porque son relajados. Tienen resorte en la parte de arriba y de abajo. Son súper cómodos para hacer cualquier actividad en cuarentena”. Chantal Torres

Uno TV

Flats

Flats rojos terminación en punta.

Tienen estoperoles, llaman mucho la atención y no tienen nada de tacón. Puedes estar con ellos por la casa sin problema alguno”. Chantal Torres

Aretes

Aretes rojos largos.

Los aretes no pesan, están hechos a base de hilos, por lo tanto no pesan y hacen que el look se vea más arreglado”. Chantal Torres

Uno TV

¡Atrévete a usarlo en esta cuarentena!

