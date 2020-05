Dua Lipa, Maluma, Becky G, Ricky Martin y más de 200 artistas se han unido para participar en el 'Dream With Us' de One HuManity (OHM Live), el festival de música por internet que este viernes será transmitido en vivo durante 24 horas para unir al mundo.

Una constelación de estrellas se dará lugar con la intención de recaudar fondos para apoyar diversas causas derivadas de la crisis que se vive en el mundo por la COVID-19, como son las personas que se encuentran en la primera línea de atención luchando contra el coronavirus. Al mismo tiempo buscan inspirar entre las personas el compromiso, la unidad y la solidaridad.

Además de cantantes que darán el concierto, en el evento participarán celebridades, artistas, deportistas y otras personalidades de todos los continentes, entre los que destacan Carlos Rivera, Belinda, Cecilia Suárez, Deepak Chropra, Eva Longoria, Luis Fonsi, Miguel Bosé, Reik, Natalia Jiménez y Nicky Jam.

La programación del OHM está diseñada para presentar a las principales estrellas de cada región del mundo a medida que la “hora pico” se mueve a través de los distintos continentes.

El himno oficial del evento será “Billion Dreams” compuesto por JenCarlos Canela, quien se encargará de interpretarlo.

Para seguir la transmisión se podrá acceder a través de Facebook, YouTube, Tik Tok y en la página de internet ohm.constellation.art.

One HuManity Live está organizado por Global Gift Foundation, una organización filantrópica creada para generar cambios positivos en las vidas de niños, mujeres y familias necesitadas.

