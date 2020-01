Eddie Redmayne, ganador del Oscar, ha interpretado a muchos personajes interesantes a lo largo de su carrera, sin embargo su vida personal ha sido bastante peculiar.

El actor nació en 1982 en Londres, animado por su familia, comenzó a tomar clases de teatro desde muy joven y cuando Eddie era un adolescente, ya estaba actuando en obras de teatro en el West End, trabajando como modelo y asistiendo a la famosa escuela de niños Eton College, donde estaba en la misma clase con el príncipe Guillermo así como el actor británico Tom Hiddleston.

Años más tarde, cuando se mudó a Los Ángeles,California, Eddie Redmayne compartiría un departamento con otras dos futuras estrellas: Andrew Garfield y Jamie Dornan. Los tres se unieron por su lucha para irrumpir en Hollywood y ahorraron dinero para mantenerse.

En 2005, Eddie fue elegido para uno de sus primeros papeles, en "Elizabeth I". Para la película, el famoso tuvo que montar a caballo. El problema era que no sabía cómo y había mentido al respecto para conseguir el personaje.

El actor se delató después de explotar una gran escena de producción, lo que llevó al director ganador del Oscar, Tom Hooper, a tomar un megáfono y gritar: "¡Eres un mentiroso, Redmayne!"

Sin embargo, no hubo resentimientos y Eddie protagonizó la película de Tom "Los Miserables", que obtuvo múltiples nominaciones en los Premios de la Academia 2013.

A pesar de que no trajo el premio a casa ese año, en 2015 Eddie Redmayne recibió un Oscar por su interpretación del físico Stephen Hawking en el drama biográfico “The Theory of Everything”.

El gran salto a la fama de Eddie Redmayne

Eddie Redmayne, actor

Eddie siempre ha mantenido su vida personal en privado, por lo que nunca se ha sabido sobre sus relaciones amorosas.



En 2016, se convirtió en el rostro de la nueva serie spin-off de Harry Potter, interpretando a Newt Scamander en “Animales fantásticos: dónde encontrarlos” y “Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald”.

Lo que me encantó, cuando llegué a leer el guión de‘ Crimes of Grindelwald fue que solo tuve que levantar mi mandíbula del suelo”. Eddie Redmayne, actor

Ser parte del mundo mágico naturalmente hizo crecer la fama de Eddie Redmayne, y sus fanáticos también crecieron. Sin embargo, el actor todavía no está acostumbrado a toda la atención que recibe de su público y se siente un poco avergonzado cuando camina por las alfombras rojas.

Yo voy siempre rápido. Me da mucha vergüenza. Y aunque me siento muy halagad, me pongo muy rojo, eso es todo lo que hago”. Eddie Redmayne, actor

