El secreto para bajar de peso o incrementar la masa muscular es la comida

En esta ocasión, Dani Cortés nos revela el secreto para bajar de peso o para incrementar la masa muscular: la comida.

No se trata de ponerte a dieta, yo nunca he estado a dieta, me alimento muy bien, distribuyo muy bien las comidas.” Dani Cortés

Una comida debe contener:

Proteínas

Éstas contribuyen a fortalecer los huesos y músculos, refuerzan el sistema inmunológico, aportan energía, regulan la actividad y función de las células, mantienen y reparan tejidos y son las responsables de la formación de los jugos digestivos, las hormonas, la hemoglobina, las enzimas y las vitaminas.

Las proteínas están mayoritariamente presentes en los alimentos de origen animal, como en la carne, en el pescado, la leche y sus derivados o en los huevos.

También se encuentran en los alimentos vegetales, aunque en menor proporción, como en la soya, las legumbres, los cereales y los frutos secos. Estos productos ayudan a completar la dosis diaria que necesitamos de estas proteínas.

Carbohidratos complejos

Los alimentos con carbohidratos complejos resultan muy benéficos para el organismo; su principal función consiste en formar glucosa en el aparato digestivo para una eficaz actividad del cerebro y de todo el sistema en general.

Los carbohidratos complejos se pueden encontrar en el pan de grano entero e integral, pastas, vegetales con almidón como las papas, habas, guisantes, frijoles y las lentejas; alimentos ricos en fibra como cereales integrales (avena, el arroz integral y quinoa).

Una dieta saludable y rica en carbohidratos complejos debe basarse en el consumo de granos enteros, al menos la mitad de los granos que se comen a diario deben serlo.

Grasas favorables

Las grasas saludables o grasas buenas son aquellas que se encuentran sin transformar ni procesar, de modo que nuestro organismo puede transformarlas y aprovecharlas según sus necesidades.

Estas grasas, que se llaman insaturadas, las encontramos en productos de origen vegetal como, por ejemplo, el aceite de oliva o en el pescado en el cual que se encuentra en forma de Omega 3.

Se pueden dividir en grasas monoinsaturadas que se encuentran en alimentos como frutos secos, semillas, aceite de oliva, canola, girasol, etc; y las grasas poliinsaturadas como los aceites de lino, granos de maíz, aceites de soja, margarinas, mariscos y pescados.

Si logras hacer 5 comidas al día, sin que pase más de 4 horas entre cada comida, te garantizo que vas a tener resultados, incluso haciendo muy poco ejercicio”. Dani Cortés

