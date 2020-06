El tributo de David Guetta a George Floyd que causó polémica

David Guetta realizó un homenaje al afroamericano George Floyd, quien murió a manos de un policía estadounidense, en su concierto benéfico “United at home” que se realizó este sábado en una azotea en Nueva York.

Durante su presentación el músico habló sobre los momentos tan difíciles que está pasando el mundo y mencionó el hecho ocurrido con Floyd.

El mundo está pasando por tiempos difíciles y Estados Unidos también, en realidad. Así que anoche, sabía que íbamos a hacer esto e hice un tema especial, así que esta edición es en honor a George Floyd”. David Guetta

En ese momento el DJ lanzó una canción remezclada con el discurso “I Have a Dream” de Martin Luther King Jr.

Realmente espero que podamos ver más unidad y más paz cuando las cosas ya son tan difíciles". David Guetta

A pesar de que sus intenciones eran buenas, varias personas no lo tomaron así y dijeron que era una falta de respeto su mezcla, además de que no se había guardado un minuto de silencio antes de empezar con el show.

No puede ser que David Guetta dijera "grita a su familia" como si la familia de George Floyd fuera a un club”.

La forma más blanca de actuar ante el racismo”.

Sin embargo, el músico logró recaudar más de 670 mil dólares que serán destinados para organizaciones que se encuentran combatiendo el coronavirus en varias partes del mundo.

Artistas que se han protestado por la muerte de Floyd

Celebridades como Ariana Grande, Halsey y Harry Styles han asistido a las protestas de Black Lives Matter en todo el país y han utilizado sus plataformas para crear conciencia sobre el racismo.

Aunque algunos han sido criticado por la manera en que han expresado su apoyo, tal fue el caso de Madonna que compartió un video de su hijo bailando para "honrar y rendir homenaje a George y su familia y todos los actos de racismo y discriminación que ocurren a diario en Estados Unidos".

En el video, su hijo, David Banda, baila la canción de Michael Jackson "They Don't Really Care About Us". Sin embargo, muchos de sus usuarios no tomaron tan bien está acción y los criticaron.

