Empleado nuevo va a fiesta de fin de año, se gana TV y luego renuncia

¿Y tú qué te ganaste en la fiesta de fin de año de tu empresa? Si la respuesta es "nada", seguramente te dará coraje o risa conocer la historia de Adriel García, un joven empleado que, con apenas cinco días trabajando, se ganó una TV de 50 pulgadas... ¿y sabes qué?, ya no tiene en mente regresar a trabajar.



La historia de Adriel García se viralizó rápidamente en redes sociales y ahora verás por qué:

Resulta que el joven empleado compartió a través de Facebook una fotografía en la que presume que se llevó “el premio mayor” de la rifa de fin de año de la empresa en la que trabaja desde el pasado lunes 9 de diciembre.

La “pachanga” se llevó a cabo el pasado sábado 14 de diciembre.

La historia no termina ahí. El joven empleado decidió ir sin importarle que apenas tuviera cinco días en su nuevo trabajo, pero para sorpresa de sus compañeros, jefes y demás personal de la empresa, resultó ganador de una TV gigante de 50 pulgadas.

Un vez con el premio de la rifa de fin de año entre sus manos, el joven empleado decidió, ¿por qué no?, tomarse una fotografía con la TV de 50 pulgadas. Quería la instantánea para hacer un breve anuncio a las pocas horas de acabada la fiesta.

Adriel García escribió lo siguiente en Facebook:

Me metí a trabajar apenas el lunes (9 de diciembre) y me dijeron que si quería ir a la posada el sábado (14 de diciembre) y que voy y me ganando la de 50 jajajaja… lo que no saben es que ya no iré (a trabajar) el lunes”, escribió.

Pese a que no se sabe si el joven empleado cumplió o no su promesa de ya no asistir este lunes a trabajar, la publicación ha sido compartida más de 63 mil veces y tiene más de 14 mil comentarios.

