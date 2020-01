¡Entérate de los secretos! Paris Hilton tendrá su documental

La socialité y empresaria estadounidense, Paris Hilton, busca quitarse la imagen de “rubia tonta” con su documental en el que revelará gran parte de su vida privada.

Muchas cosas de Paris Hilton serán expuestas

La cantante y Dj estadounidense Paris Hilton, lanzará un documental en el que dará a conocer aspectos privados de su vida, y asegura que aunque siempre está rodeada de cámaras, el público desconoce muchas cosas que serán reveladas.

Hablo de cosas de las que es muy difícil hablar" , dijo Hilton en una reunión de críticos de televisión estadounidenses.

Paris Hilton revelará adolescencia en documental

En la producción que será difundida por medio de una plataforma digital, se relata por primera vez, la adolescencia de la también modelo, que pasó un tiempo en un centro de tratamiento residencial para jóvenes con problemas emocionales y de comportamiento en Utah.

Al crecer en Hollywood, es muy difícil confiar en la gente porque no sabes cuáles son sus intenciones", dijo. "He sido traicionada muchas veces en mi vida. Pasar por tanto, me ha convertido en la persona fuerte que soy ahora”, destacó la socialité sobre el documental.

Busca pasar página de The Simple Life

En 2003, Paris y Nicole Richie se hicieron mundialmente famosas gracias a su programa de televisión The simple life, el cual las retrataba como ‘rubias tontas’, imagen que aún hace estragos en su vida, y que desea borrar con este proyecto documental que llevará por nombre This is Paris.

Estaba de broma. La gente pensaba que realmente era así", apuntó Hilton. "Me juzgaron por un personaje que creé al comienzo de mi carrera y ahora siento que es hora de que la gente vea quién es la verdadera Paris”, apuntó.

En el documento audiovisual dirigido por Alexandra Dean, que estrenará en mayo, también participan su madre Kathy Hilton, y su hermana Nicky Rothschild, quienes no acostumbran dar entrevistas, pero accedieron a participar.

Fue una experiencia increíble, pero también muy aterradora. Al ver la película por primera vez, pensé: '¿Podemos cortar eso?' Me estaba volviendo loca”, señaló Paris Hilton.

