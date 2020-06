Esposa de Ian Holmes pintó los últimos días del actor de “Alien”

Sophie de Stempel, esposa del recién fallecido actor británico Ian Holm, mejor conocido por sus papeles en la trilogía "El Señor de los Anillos" ("The Lord of the Rings") y "Alien", documentó los últimos días del actor en una serie de retratos.

Con dibujos y pinturas, en su mayoría hechos con luces y sombras, Sophie de Stempel logró plasmar los últimos momentos del actor, según se puede ver en su cuenta de Instagram.

Al parecer el actor fue un tema recurrente en la obra de De Stempel ya que en su cuenta se aprecia una constante referencia a Holm con fotografías y pinturas de él.

Sin embargo, fue a partir de abril de este año que la estrella de Hollywood comenzó a estar más presente en sus creaciones.

El último retrato de Ian que Sophie de Stempel publicó en su cuenta de Instagram fue poco menos de 24 horas después de darse a conocer la muerte del actor, quien perdió la vida por una enfermedad relacionada con el Parkinson, según el periódico The Guardian.

Según los reportes, el actor murió “pacíficamente en el hospital, con su familia y cuidador”.

