Esta astronauta pasó 1 año en el espacio y así se reencontró con su perrita

La astronauta estadounidense Christina Koch protagonizó un tierno momento con su perrita que se hizo viral en redes sociales luego que regresó a la Tierra después de pasar un año en el espacio a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI).

Así se reencontró con su perrita

Por medio de un video que se hizo viral en redes sociales y que publicó en su cuenta, la astronauta estadounidense Christina Koch nos hizo recordar por qué los perros son los amigos más fieles del hombre.

En las imágenes se aprecia cómo su perrita detecta el olor de su dueña desde dentro de la casa, y tras hacerlo empieza a bailar y llorar de felicidad al reconocer enseguida a su ama.

La astronauta compartió el video que hasta el momento ha alcanzado miles de reproducciones con la leyenda:

No estoy segura de quién estaba más emocionada. Me alegro de que ella me recuerde después de un año"

¿Quién es la astronauta Christina Koch?

La astronauta grabó su nombre con letras de oro en las misiones al espacio luego que se convirtiera en la mujer que más tiempo estuvo en una vuelo espacial, precisamente 328 días.

La NASA espera que su estadía en el espacio sea un factor clave para entender nuevos datos sobre los efectos de los viajes extensos para la salud.

Según la Agencia Espacial, estos factores, que se estudiarán en los próximos meses, podrían resultar útiles para el objetivo de la agencia espacial estadounidense de construir una estación permanente en la superficie de la Luna en la próxima década.

Koch batió el récord femenino de permanencia en el espacio con 328 días, superando así a Peggy Whitson, astronauta veterana de la NASA.

Su logro fue tal que, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la felicitó con un emotivo mensaje:

“¡Bienvenida de nuevo a la Tierra, @Astro_Christina, y ¡felicidades por batir el récord femenino de permanencia en el espacio! ¡Eres una inspiración para mujeres jóvenes y un orgullo para Estados Unidos!."

