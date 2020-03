Éstas son las bandas que ya no asistirán al Vive Latino por coronavirus

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino 2020 lamentó este viernes a través de su cuenta de Instagram la cancelación que han hecho algunas bandas invitadas debido a la pandemia del coronavirus; sin embargo, el evento masivo no se cancelará y tampoco habrá reembolsos para quienes ya no piensen asistir.

El Vive Latino 2020 aseguró que las bandas que cancelaron presentaciones lo hacen por “problemas de traslados y afectaciones en sus países, y entre ellas se encuentran:

All Them Witches.

Ambar Lucid.

Black Pumas.

Biznaga.

Enrique Bunbury.

Fangoria.

Gustavo Santaolalla.

Kyary Pamyu Pamyu.

Portugal. The Man.

She Wants Revenge.

Usted Señálemelo.

Vetusta Morla.

Autoridades de la CDMX

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó en rueda de prensa que los eventos masivos ya agendados en la capital no serán pospuestos por la pandemia de coronavirus, debido a que, en el país, el padecimiento se encuentra en fase 1 y no representa, por el momento, una amenaza de alto calibre para la ciudadanía.

En este sentido, la banda española Fangoria se suma a las recientes cancelaciones de talento que participará en el Vive Latino que se llevará a cabo los días 14 y 15 de marzo. Los músicos decidieron no tocar en el evento debido al coronavirus.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, la agrupación madrileña señaló que “ante la situación actual provocada por el coronavirus, con especial incidencia en la Comunidad de Madrid donde residimos, y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias de no realizar viajes que no sean estrictamente necesarios, hemos decidido no viajar a la Ciudad de México y cancelar nuestra actuación en Vive Latino 2020”.

