Éste sería el secreto con el que adelgazó Adele y perdió 68 kilos

Luego de que la cantante Adele fuera vista con un cambio físico radical y verse con 68 kilos menos, al parecer la cantante se habría sometido a una dieta especial y a una rutina de ejercicios estricta.

La entrenadora fitness de famosos Camila Goodis, señaló que con esta alimentación especial Adele pudo suprimir el apetito y activar el "gen flaco" de su cuerpo. El plan alimenticio incluye col rizada, trigo sarraceno, cítricos, cúrcuma y arándanos. Aunque también permite el consumo de vino y chocolate negro en pocas cantidades.

¿Qué tipo de dieta hizo Adele?

Se trata de la dieta Stirfood, la cual consta de dos etapas. En la primera, se deben restringir considerablemente las calorías, haciendo una reducción de las comidas y tomando jugos verdes seleccionados. La segunda etapa es más permisiva y de control.

La intérprete de "Someone like you" se habría sometido al estricto régimen de la dieta Sirtfood, que promueve el consumo de alimentos activadores de sirtuina. Estas enzimas corporales regulan el metabolismo celular y se le atribuyen propiedades rejuvenecedoras.

Este sería el secreto de la increíble pérdida de peso de la cantante británica, y no el ejercicio, según reveló a The Sun la entrenadora fitness de famosos.

Para Goodis, la artista renunció a alimentos procesados, azúcar y bebidas gaseosas, y ahora mantiene una dieta saludable y equilibrada.

Aunque hacer ejercicio ha sido lo más difícil para la superestrella, mantiene una rutina exigente. "Después de que Adele comenzó a entrenar, nunca miró hacia atrás", público People.

Éxito de Adele

Adele Adkins saltó a la fama en 2008 con su álbum debut '19', elogiado por su combinación de voces emotivas y letras de amor. Su álbum '25', lanzado en 2015, batió récords estadounidenses y británicos, convirtiéndose en el álbum más vendido de todos los tiempos. Se convirtió en la primera persona en la historia de los Premios Grammy en ganar los primeros tres premios dos veces.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?