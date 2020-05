El asesinato de George Floyd, un hombre afroamericano por parte de un policía de Minneapolis ha desatado una ola de reacciones violentas en la calle además los famosos se han sumado a la protesta y exigen justicia.

George Floyd fue asfixiado el lunes durante su arresto en Minneapolis, por intentar pagar con un billete de 20 dólares falso.

La grabación del momento en que fue asesinado que se viralizó en las redes sociales y fue catalogado como un acto racista.

Derek Chauvin, el policía de Minneapolis que aparece en un video con la rodilla presionando el cuello de George Floyd, fue detenido y acusado por la oficina del fiscal del condado de Hennepin de asesinato y homicidio involuntario.

Mientras que las violentas manifestaciones en las calles han llevado al alcalde de Minneapolis a declarar toque de queda ante disturbios, los famosos piden justicia para George Floyd desde sus redes sociales.

Justin Bieber mostró su enojo y tristeza por lo sucedido con un posteo en su instagram: “Esto debe terminar. Me enferma y me enoja que este hombre haya muerto. También me pone triste. El racismo es malo. Tenemos que usar nuestra voz, por favor, gente. Lo siento George Floyd”.

“Ver a este policía sofocar a George Floyd con la rodilla en el cuello, esposado e indefenso, llorando por su vida con la cara en la calle es la cosa más repugnante y desgarradora que he visto en mucho tiempo. Este oficial sabía que lo estaban filmando y lo asesinó con arrogancia y orgullo. ¡Esto tiene que parar! Hasta que podamos superar el racismo en Estados Unidos, a nadie se le debe permitir portar un arma. Sobre todo policías.”, señaló Madonna.

La pareja formada por Kim Kardashian y Kanye West, también expresó sus condolencias y levantaron la voz a favor de George Floyd.

“Justicia para George”, señaló la socialité, mientras que Kanye West señaló “Imagen lo que sucede cuando nadie ve”.



Mientras que la rapera Cardi B publicó en Instagram un duro mensaje que cuestiona el racismo en Estados Unidos: “¡Suficiente es suficiente! ¿Qué hace falta? ¿Una guerra civil? ¿Un nuevo presidente? ¿Disturbios violentos? ¡Estoy cansada ! ¡El país está cansado! ¡No le tienes miedo a la gente cuando haces esto, solo muestras cuán cobarde eres! ¡Y cómo Estados Unidos realmente no es la tierra de los libres!".

En la lista de famosos que han protestado y exigen también se encuentran Taylor Swift, Jamie Foxx, Viola Davis, Zoe Kravitz y Mandy Moore.

