Lenny Kravitz, reconocido cantante, compositor y actor originario de cumple 55 años de vida este martes 26 de mayo.

Leonard Albert Kravitz, icono contemporáneo de la música, nació el 26 de mayo de 1964 en Nueva York, Estados Unidos. Hijo del productor de televisión Sy Kravitz y la actriz Roxie Rocker, motivo por el cual en su infancia estuvo rodeado de Duke Ellington, Ella Fitzgerald o Miles Davis, quienes visitaban frecuentemente a sus padres.

Desde pequeño se apasionó por la música e integró el coro California Boys y la Ópera Metropolitana. En su adolescencia fue admitido en el programa musical de la prestigiosa escuela superior de Beverly Hills.

Por aquel entonces, y empujado por su respeto y pasión hacia Prince, Lenny Kravitz se auto bautizó como Romeo Blue. Acababa de cumplir los veinte años y pensaba que se iba a comer el mundo.

Sin embargo, Lenny no logró ni un sólo contrato discográfico, por lo que volvió a hacer la maleta para regresar a Nueva York como paradigma de ciudad artística.

En la década de los 80 se lanzó a la industria como Romeo Blue sin mucho éxito. No se dio por vencido y para 1989, bajo el cobijo de Virgin Records y ya como Lenny Kravitz, publicó su primer disco Let love rule.

Con su segundo álbum, Mama said, alcanzó el segundo lugar en las listas de popularidad con It ain´t over till it's over y con la llegada de Are you gonna go way logró la consolidación.

El cantante se mantuvo a la vanguardia y para finales de los 90 se convirtió en el primer afroamericano en ganar un Grammy en la categoría de Rock con el tema Fly away incluido en su disco 5 producido por él.

Fue en 2001 cuando se le vio por primera vez en el cine con Zoolander, aunque se presentó como él mismo. Ocho años después llegaría su primer papel en el Séptimo Arte al interpretar al enfermero “John” en Precious, un drama en el que también actuaron Gabourey Sidibe, Monique, Paula Patton y Mariah Carey.

El 7 de julio de 2007 formó parte del Live earth, un macroconcierto que se celebró durante 24 horas en ciudades de todos los continentes con la participación de 100 artistas, tales como Red Hot Chili Peppers, U2, Muse, Coldplay, Enrique Iglesias, Maná, Duran Duran, Bon Jovi, Korn, Keane y Black Eyed Peas.

Esta es la canción de Lenny Kravitz llamada justamente "Feliz Cumpleaños":

