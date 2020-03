Filtran polémica llamada entre Taylor Swift y Kanye West

Luego de varios años, se dio a conocer la llamada que Kanye West le hizo a Taylor Swift, antes de que fuera pública la canción “Famous”, en la cual el esposo de Kim Kardashian llama “perra” a la cantante.



En un video publicado en redes sociales se puede ver a West mientras sostiene una llamada con Swift, quien tras la canción denunció al rapero.





Durante la charla entre ambos artistas es muy evidente que no le da una amplia explicación, sólo le dice que durante ocho meses ha rondado en su cabeza la línea de la canción.Ante la pregunta de Taylor de que si la canción sería un daño para ella, él responde que no.Días después de que West afirmara haber obtenido la aprobación de Swift sobre la letra criticada, ella lo negó y denunció la letra como "misógina".fue el single de lanzamiento del séptimo disco de estudio del rapero titulado "The Life of Pablo" en 2016.