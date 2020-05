Fortachón de Game of Thrones rompe récord: levanta 501 kg

El actor de la famosa serie Game of Thrones, Hafthor Julius Bjornsson, logró levantar más de 500 kilógramos en el evento Ultimate Strongman Competition e impuso un nuevo récord.

Hafthor Julius Bjornsson también apodado “Thor” levantó 501 kilógramos en la disciplina de peso muerto y venció a su rival Eddie Hall, este sábado 2 de mayo.

En su cuenta de Instagram, el actor de Game of Thrones aseguró esta muy contento por el logro, además aprovechó para mandar un saludo a su familia, amigos, entrenadores, fanáticos, patrocinadores y enemigos.

No tengo palabras. Qué día tan maravilloso, uno que recordaré por el resto de mi vida. Dije que vendría por eso y una vez que me decidí por algo, soy un perro con un hueso”. Hafthor Julius Bjornsson, actor de Game of Thrones

La pandemia del nuevo coronavirus no detuvo al actor de Game of Thrones y realizó el levantamiento; la competencia se realizó vía internet con todas las medidas de contingencia para prevenir un posible contagio de COVID-19.

Si quieres mostrar un poco de soporte adicional, dirígete a mi YouTube, presiona suscribirse y mira mi último video donde puedes ver algunos detrás de escena. ¡Gracias por todo tu apoyo!”. Hafthor Julius Bjornsson, actor de Game of Thrones

