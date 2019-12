Se llama Freddy y es el perro más grande del mundo

Te presentamos a Freddy, un can de raza gran danés que ostenta el título del perro más grande del mundo.

De acuerdo al Guinness World Records, este gran sabueso mide 2 metros con 28 centímetros de la cabeza a la cola y pesa 90 kilogramos.

A pesar de su apariencia terrorífica; sus dueños afirman que es un perro muy amable y que le encanta pasear, comer y tomar siestas.

Su dueña, Claire Stoneman, afirma que la comida favorita de Freddy es el pollo y los sofás… pues ya ha destrozado algunos.

Ha llegado a ocurrir que al llegar a casa me he encontrado el sofá hecho pedazos esparcidos por el salón. Pero aun así Freddy es aún mi pequeñín y no me puedo imaginar un sólo día sin él”, dice Claire.

El perro más grande del mundo vive en Essex, Reino Unido, con sus dueños y su hermana llamada Fleur.

Me encanta pasar tiempo con ellos, son mi vida, son mis bebés. Son mi prioridad número uno… todo lo que quiero para mis perros es que sean saludables”, sostiene Claire.

Cuando el perro más grande del mundo se sienta al lado de su dueña, la mujer parece muy pequeñita.

Ella misma asegura que cuando adoptó a Freddy de cachorro ya sabía que se iba a hacer muy grande, pero no se podía imaginar que se iba a convertir en “el perro más grande del mundo”.

Desde 2016, Freddy ostenta este reconocimiento por parte del libro Guinness de los récords.

Otros perros de gran tamaño

Dogo Alemán:

El macho de esta raza puede llegar a superar 80 centímetros y en promedio su peso alcanza 62 kilogramos. Este es uno de los perros más empleados para la caza mayor.

San Bernardo:

Este raza puede alcanzar los 90 centímetros de altura y su peso llegar hasta los 90 kilogramos. Es un animal tremendamente pacífico, es muy protector.

Mastín Napolitano:

Es muy corpulento y su peso siempre supera los 60 kilogramos y su tamaño promedio es de 70 centímetros. Es un perro utilizado para protección del hogar, pero no le resta su interés por el juego y los niños.

Leonberger:

Ya su nombre lo hace un perro grande, de hecho, puede alcanzar hasta 76 centímetros de altura y pesar alrededor de 70 kilogramos. Su gran cabeza y su denso pelaje hace que en efecto parezca un gran león.

