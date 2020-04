Para su próxima gran reunión, los astros de la legendaria serie Friends están invitando a amigos adicionales y tú podrías ser uno de ellos; este famoso elenco anunció que cinco o seis fans tendrán la oportunidad de asistir en persona a la grabación de un capítulo especial y codearse con:

Jennifer Aniston.

Courteney Cox.

Matthew Perry.

Lisa Kudrow.

Matt LeBlanc.

David Schwimmer

Lo anterior, a través de un sorteo benéfico.

“The One Where You Meet the Entire Cast of Friends” es el último intento que hacen las celebridades en el #AllInChallenge lanzado en Estados Unidos para recaudar dinero para ayudar a alimentar a los estadounidenses que corren más riesgos debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

Sean nuestros invitados especiales para la grabación donde nos verán todos juntos por primera vez en años mientras rememoramos el programa y celebramos lo mucho que nos divertimos. Además, tómense una taza de café con nosotros en Central Perk, y reciban la experiencia VIP".

Afinar detalles

El sorteo de "Friends" es organizado por The All In Challenge y participar cuesta un mínimo de 10 dólares. Todas estas ganancias irán a las organizaciones No Kid Hungry, Meals on Wheels y America’s Food Fund, que beneficia a Feeding America y World Central Kitchen por COVID-19.

La exitosa comedia Friends terminó de grabarse en 2004, pero encontró nueva vida en las plataformas de streaming. La producción del especial se ha retrasado debido al coronavirus. El plan es filmarlo en el mismo estudio en Burbank, California, donde se grabó la serie original, que se transmitió durante 10 temporadas entre 1994 y 2004.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?