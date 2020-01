Ganadores de los Grammy 2020 en las principales categorías

La noche del domingo fue la 62a ceremonia de los Premios Grammy, realizada Los Ángeles, California. Iniciaron con una actuación en honor a Kobe Bryant, el exastro de la NBA fallecido horas antes en un accidente en helicóptero.

Más tarde, colaboradores y amigos de Hussle como DJ Khaled, John Legend, Meek Mill, Kirk Franklin, Roddy Ricch y YG realizaron un homenaje especial al rapero asesinado el año pasado. Después, comenzó la entrega de los premios.

Estos son los ganadores de las categorías más importantes de los Grammy, entregados este domingo en Los Ángeles.

Álbum del año

"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", Billie Eilish

Grabación del año (mejor canción):

"Bad Guy", Billie Eilish

Canción del año (composición):

"Bad Guy", Billie Eilish

Mejor artista revelación:

Billie Eilish

Mejor actuación de pop individual:

Lizzo, "Truth Hurts"

Mejor actuación de pop dúo/grupo:

Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, "Old Town Road"

Mejor álbum de pop:

"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", Billie Eilish

Mejor álbum de rock:

"Social Cues", Cage The Elephant

Mejor álbum de rap:

"Igor", Tyler The Creator

Mejor álbum de música alternativa:

"Father Of The Bride", Vampire Weekend

Mejor álbum de electrónica:

"No Geography", The Chemical Brothers

Mejor álbum urbano contemporáneo:

"Cuz I Love You (Deluxe)", Lizzo

Mejor actuación de rock:

"This Land", Gary Clark Jr.

Mejor álbum country:

"While I'm Livin'", Tanya Tucker

Mejor actuación de orquesta:

"Norman: Sustain", Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Angeles

Categorías latinas en los Grammy

Mejor álbum pop latino:

"#Eldisco", de Alejandro Sanz

Mejor álbum rock o alternativo latino:

"El mal querer", de Rosalía

Mejor álbum regional mexicano (incluye tejano):

"De ayer para siempre", Mariachi Los Camperos

Mejor álbum tropical latino:

"Opus", Marc Anthony

"A Journey Through Cuban Music", Aymée Nuviola

Por su parte, Hussle también ganó su primer par de premios Grammy póstumamente.

