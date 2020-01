Globos de Oro 2020: Así se vivió la gala de premios

La 77 edición de los Globos de Oro dejó un buen sabor de boca entre los asistentes, el público y sobre todo, los ganadores. Y es que, esta entrega de premios marca el inicio de la temporada donde se reconoce a lo mejor de la industria cinematográfica.

Aquí, la lista de los ganadores en las categorías principales de los premios Globos de Oro, que se entregaron este domingo 5 de enero en Beverly Hills.

En categorías de cine había favoritas pero "1917" se robó el galardón a la Mejor película de drama. La mejor película musical o comedia fue para "Había una vez en Hollywood".

Mientras que Renee Zellweger, en su papel en la cinta "Judy" fue la mejor actriz de drama. Uno de los favoritos fue Joaquin Phoenix, "Guasón" quien se llevó el mejor actor de drama y Brad Pitt de "Había una vez en Hollywood" obtuvo el mejor actor de reparto.

Renee Zellweger, Joaquin Phoenix, y Brad Pitt en los Globos de Oro. Fotos: AP

Otros granadores fueron Laura Dern, "Historia de un matrimonio" como mejor actriz de reparto; el galardón de mejor director para Sam Mendes, por la película "1917"; el Mejor guion para Quentin Tarantino en "Había una vez en Hollywood".

Elenco de Había una vez en Hollywood en los Globos de Oro. Foto: AP

La mejor película de habla no inglesa fue "Parásitos" (Corea del Sur); Mejor película animada para el filme "Sr. Link"; y la mejor canción original para "I'm Gonna Love Me Again" de Elton John y Bernie Taupin.

Un galardón de los Globos de Oro para Elton John. Foto: AP

En tanto, los Globos de Oro para la excelencia en televisión quedaron así:

Serie, drama: "Succession"

Actor, drama: Brian Cox de "Succession"

Actriz, drama: Olivia Colman de "The Crown"

Serie, musical o comedia: "Fleabag"

Actor, musical o comedia: Ramy Youssef de "Ramy"

Actriz, musical o comedia: Phoebe Waller-Bridge de "Fleabag"

Miniserie o película para TV: "Chernobyl"

Actor, miniserie o película para TV: Russell Crowe de "The Loudest Voice"

Actriz, miniserie o película para TV: Michelle Williams de "Fosse/Verdon"

Sin duda, muchas de las victorias en los Globos de Oro resultaron una sorpresa para los presentes, aún así, la noche brilló con cada uno de los discursos de agradecimiento de los ganadores.

