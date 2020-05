Gorillaz anuncia que lanzará su propio cómic

Para celebrar las dos décadas de la agrupación británica, Gorillaz dio a conocer que lanzará su propio cómic titulado Gorillaz Almanac.

En las más de 120 páginas que integran la historieta aparecen Murdoc Niccals, Russel Hobs, Noodle y 2D, personajes ficticios que integran la banda virtual.

Según el medio especializado de espectáculos The Hollywood Reporter, el cómic tendrá tres ediciones, la primera estándar, otra de lujo y una última de "súper lujo". También contará con un rompecabezas integrado, así como juegos.

Y aunque el cómic ya tuvo un prelanzamiento en conjunto con Z2Comic, el editor Josh Frankel, de Z2Comic, dijo que todos se encuentran muy entusiasmados con esta salida que sostiene agarrará por sorpresa a sus seguidores.

"Reject false icons", su documental de 2019

Esta no es la primera vez que los músicos sorprenden al público, en diciembre de 2019, Gorillaz anunció su documental "Reject false icons", donde muestra el proceso de grabación de dos de sus álbumes más alabados por la crítica, "Humanz" y "The now now", así como sus respectivas giras.

El audiovisual aborda las largas jornadas en el estudio de grabación que vio nacer producciones emblemáticas en la identidad de Gorillaz, fundada en 1998 por Damon Albarn, líder de la agrupación Blur, y el historietista Jamie Hewlett, de acuerdo con el portal Consequence of Sound.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?