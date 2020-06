Gorillaz desmiente colaboración con Bad Bunny

La semana comenzó con una “noticia”, o mejor dicho, un rumor, que a muchos fans de hueso colorado les causó cierta incertidumbre, asombro y hasta enojo. ¿Gorillaz y Bad Bunny harán una colaboración?

En redes sociales se comenzó a hablar del tema luego de la difusión de esta imagen que muestra el tracklist de una producción discográfica llamada Song Machine Season One, en la cual la banda británica habría realizado una colaboración con Tame Impala y el reguetonero Bad Bunny, llamada Once Again.

Tranquilos; para todos aquellos que se quedaron impactados les tenemos una buena noticia: no hay tal colaboración.

Todo indica que se trata de una imagen fake. Primero, porque ésta no proviene de ninguna de las páginas oficiales de la banda o alguno de sus integrantes; segundo, porque la imagen fue desmentida por el mismo Jamie Hewlet, caricaturista y cofundador de Gorillaz.

En la imagen, Jamie escribió: Yer! That´s fake (Eso es falso!)

Si fuiste de los que se quedó con la cara de “what”, puedes estar más tranquilo, pues ya sabes que es falso; sin embargo, a algunas personas sí les emocionó la idea y no les pareció una locura. Es conocido que Gorillaz ha hecho colaboraciones con raperos y artistas de otros géneros.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?