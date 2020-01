¿Habrá guerra este 2020? Estas son las predicciones del “Brujo Mayor”

Como cada año, Antonio Vázquez Alba, mejor conocido como el “Brujo Mayor”, lanzó sus predicciones sobre hechos importantes que sucederán en el 2020 en diferentes ámbitos como son la economía nacional, los deportes y la política internacional, por ello a continuación te decimos las que hizo para este año 2020 en su primer ritual del año.

En materia económica, el "Brujo Mayor" no observa un panorama alentador en 2020, pues asegura que no habrá crecimiento; además hizo mención de un triunfo para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

No vamos a crecer nada, pero nada, pero nada, nada, nada, vamos a estar a menos porque ese es el triunfo de Trump”.

Respecto al mandatario norteamericano aseguró que se vislumbra su reelección y permanencia en la Casa Blanca.

También predijo que en 2020 se avecina un despliegue bélico propiciado por Estados Unidos y haciendo referencia al conflicto de EU e Irán agregó que “eso se está poniendo feo y va arrancar realmente una guerra tremenda".

En materia deportiva, el “Brujo Mayor” pidió que la directiva del Cruz Azul se haga una limpia y lanzó las cartas para adivinar cómo le irá a la delegación mexicana en las olimpiadas de Tokio, Japón.

Me da una sota de oros. En normalidad cómo nos ha ido en otras olimpiadas bien, no vamos a sacar ningún premio extraordinario y nada más que probablemente en clavados, en clavados y vamos a tener gran éxito y nos va a ir bastante, bastante bien, pero no pasa de ahí".

En el mundo del espectáculo, miró a Chabelo, el amigo de todos los niños, alejado de los reflectores por voluntad propia debido a una crisis.

Chabelo está cayendo en una crisis tremenda, letal de él mismo, se está haciendo muchísimo daño".

Además el “Brujo Mayor” descartó que durante este 2020 un sismo de gran magnitud sacuda a nuestro país.

