Hackean cuenta de Twitter de Adam Sandler para publicar mensajes racistas

Sólo unos días después de que la cuenta de Twitter de Mariah Carey fuera hackeada por el grupo conocido como Chuckling Squad, el actor Adam Sandler también sufrió un ataque en su perfil de la red social del pajarito para publicar mensajes racistas.

Los responsables de las publicaciones desde la cuenta del actor estadounidense publicaron mensajes racistas en contra de la comunidad afroamericana como “hate dem niggas” (odio a los negros).

Desde la tarde del jueves, los más de 2 millones de seguidores de Sandler comenzaron a recibir los mensajes racistas.

De acuerdo con el representante del actor, a partir de las 5 de la tarde del jueves, salió el primer mensaje.

Asimismo se publicó un mensaje etiquetando a Mariah Carey en el que se leía “i just had phone sex with @MariahCarey“ (Acabo de tener sexo telefónico con @MariahCarey).

Otra de las publicaciones que salieron de la cuenta de Adam Sandler fue para insultar al presidente Donald Trump: “@realDonaldTrump you’re a racist cracker. RT if you agree. #2020 #fucktrump” (Donald Trump, eres un maldito racista. RT si estás de acuerdo. #2020).

Finalmente el último mensaje fue hacia el expresidente Barack Obama, se trata de un RT del tuit de otra persona: “@BarackObama ur a arangatang monkey u ruined my life when u messed with food stamp rates i hate u forever retart” (Barack Obama, eres un orangután, arruinaste mi vida cuando te metiste con los cupones para alimentos, te odio por siempre, retrasado).

Después de ese mensaje el representante de Sandler se dio cuenta y pidió que la cuenta fuera cerrada, ahora ya funciona con normalidad.

Los responsables del hackeo es un grupo conocido como Chuckling Squad, que también se han adjudicado el ataque a cuentas de otros famosos como Mariah Carey, Jack Dorsey, CEO de Twitter, y a la actriz Chloë Grace Moretz.

