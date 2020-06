Harry Styles paga fianzas a detenidos en protestas por George Floyd

Harry Styles, exintegrante de la banda One Direction, pagó las fianzas este fin de semana de algunos detenidos por las protestas de George Floyd, quien fue asesinado en Estados Unidos por unos policías norteamericanos.

El cantante compartió a través de redes sociales que había ayudado económicamente a varias personas para que pudieran salir de la cárcel, ya que se considera un aliado del movimiento #BlackLivesMatter que lucha contra el racismo que se vive en ese país.

Hago cosas todos los días sin miedo, porque soy privilegiado y todos los días porque soy blanco. No ser racista no es suficiente, debemos ser antirracistas. El cambio social se promulga cuando una sociedad se moviliza. Me solidarizo con todos los que protestan”. Harry Styles

Esta publicación cuenta con más de 2 millones de me gusta y miles de comentarios de sus seguidores felicitándolo por esta acción.

El artista reveló que donó dinero para apoyar a todas esas personas inocentes que han protestado en contra de los actos raciales y que fueron detenidos injustamente por eso.

Doné para ayudar a pagar la fianza de los organizadores arrestados. Mira hacia adentro, edúcate a ti y a los demás. Escucha, lee, comparte, dona y vota. Ya basta, todas las vidas importan”. Harry Styles

Harry se unió a celebridades como Steve Carrel, Ben Schwartz y Seth Rogen, quienes también hicieron algunas donaciones.

Otros cantantes como Halsey han decidido salir a protestar, sin embargo esta cantante dijo que los policías le lanzaron balazos de “goma”.

Durante este fin de semana hubo manifestaciones en distintas ciudades de Estados Unidos como: Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Denver.

