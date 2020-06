Tras el deceso del actor y comediante Héctor Suárez, registrado este martes, se ha comenzado a hablar sobre el legado que dejó, destacando la etapa en la que encabezó el programa ¿Qué nos pasa?

Nuestra analista Lucero Solórzano señala que lo que hay que enfatizar en el legado de Héctor Suárez, es la etapa en la que él decidió adoptar un compromiso social, irse hacia la crítica social, hacia la denuncia, sobre todo cuando era una época en la que resultaba muy difícil hablar de más.

La censura fue muy fuerte en la época del PRI, la época en la que había una barra de programas cómicos, divertidos, en Televisa, pero Héctor Suárez se las arregló para poder introducir personajes que tenían una como disección del típico mexicano en diferentes representaciones”. Lucero Solórzano, analista.

Personajes muy inteligentes, muy bien escritos, El Flanagan, Doña Zoila, El No Hay, que es el clásico personaje del trabajador que “o no hay o no se puede”, su crítica en el programa ¿Qué nos pasa?, son parte del mayor legado que dejó el actor

“Héctor Suárez fue un actor que se animó a correr riesgos”.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?