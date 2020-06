Hija de George Floyd se convierte en accionista de Disney

Gianna, hija de George Floyd, es la nueva accionista de Disney gracias a un generoso regalo que le hizo la cantante Barbra Streisand. A través de su nueva cuenta de Instagram, Gianna Floyd, le agradeció a la cantante por este regalo.

Gracias Barbra Streisand por el regalo. Ahora soy accionista de Disney gracias a ti”.

En las imágenes se ve a la pequeña sonriendo a lado del certificado que tiene el logotipo de la compañía. Streisand también le regaló a Gianna dos copias de sus álbumes de estudio “My Name Is Barbra” y “Color Me Barbra”

Hasta el momento Gianna tiene más de 50 mil seguidores en su cuenta de Instagram y miles de personas le han demostrado apoyo y le han mandado comentarios positivos.

En esta cuenta la pequeña también ha compartido algunas fotografías a lado de su padre, George Floyd, a quien le dice que lo extraña mucho y le cuenta que en estas últimas semanas él ha cambiado al mundo.

Otros gestos de apoyo que ha recibido Gianna

La Universidad del Sur de Texas en Houston le otorgó una beca completa a Gianna, en caso de que ella quisiera estudiar en esa institución. Además de la beca también emitieron una resolución para la familia de Floyd, que conmemora su "excepcional vida de dedicación".

Por su parte,Kanye West creó un plan de ahorros universitarios para cubrir completamente los estudios de Gianna y donó dos millones de dólares para apoyar a su familia a la de Ahmaud Arbery y Breonna Taylor, quienes también fueron asesinados por policías.

Muerte de George Floyd

George Floyd fue asesinado el pasado 25 de mayo por un policía norteamericano en Minneapolis, ante esta tragedia surgió el movimiento Black Lives Matter que ha generado protestas en todo el mundo contra el racismo y la brutalidad policial.

Tras su muerte, se llevaron a cabo varias ceremonias para rendirle homenaje en donde miles de personas pudieron estar presentes.

