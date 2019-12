Hija de José José se convertirá en mamá; se enteró cuando su padre murió

Marysol Sosa, hija de José José y Anel Noreña, anunció que espera un segundo hijo. La mujer de 37 años de edad dijo que actualmente tiene 15 semanas de gestación, por lo que se encuentra sumamente feliz en compañía de su esposo Xavier Orozco.

La hija del recién fallecido cantante reveló que estuvo embarazada cuando se desató la polémica por la muerte de su padre y pasó todo ese proceso en ese estado.

En una entrevista, Marysol Sosa señaló que fue una agradable noticia, sin embargo, afirmó que le deja un raro sabor de boca el saber que su padre tampoco conocerá a este nuevo bebé.

Comencé a sentirme mal y muy cansada, pero pensé que era por toda la tensión e incertidumbre que se vivió con la muerte de mi papá, así que no le tomé importancia. Casi un mes después fuimos a Acapulco y me sentí peor”.

Marysol dijo que durante el viaje que hizo a Acapulco junto con su familia noto algo distinto, pues se la pasó mareada y vomitando. En ese momento se percató de que tenía un retraso, por lo que decidió acudir con su ginecólogo.

“Al regresar a la ciudad fuimos con mi ginecólogo para salir de dudas y me confirmó la noticia; me hizo un ultrasonido y no vimos que estaba embarazada, sino… ¡embarazadísima!”, expresó.

La hija mayor de José José añadió que ya informó a sus familiares de la llegada de su segundo hijo, además aseguró que en caso de que sea niño no dudará en llamarlo José, igual que su padre.

