Usuarios de redes sociales se indignaron este fin de semana por la actitud “irresponsable” de un influencer, quien salió a las calles de la Ciudad de México a grabar un video pese a, según él, estar diagnosticado con coronavirus (COVID-19).

Se trata del venezolano “Soy David Show”, quien en su canal de YouTube, donde tiene poco más de 129 mil seguidores, compartió un video donde explica que personal de la Secretaría de Salud le hizo una visita a su casa por presentar síntomas propios del COVID-19.

Sean bienvenidos a una estupidez más de las mías. Me siento mejor, aunque pasó lo que algunos me estuvieron deseando en el video anterior; y me dio, me dio la cosa esa. Y todos los síntomas, la cosa respiratoria, todo lo viví”, expresó en su video.

A decir del influencer, decidió salir a la calle a compra una pizza en la colonia Narvarte en la capital del país. Eso sí, en un horario donde, según explica, “no tendría contacto con nadie”, y portando guantes de plástico y cubrebocas.

Tomando “las precauciones necesarias”, expresó ser consciente de sus actos y minimizó el hecho de que haya violado el confinamiento presuntamente ordenado por las autoridades.

Hasta el momento, el video de su canal, titulado: “Las Mejores PIZZAS CONGELADAS de MÉXICO para la CU4RENTENA ¿Valen la PENA?”, lleva casi 80 mil visitas y más de 200 comentarios, la mayoría, desaprobando su actitud.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?