J Balvin dará show en vivo de su disco “Colores”

J Balvin dará un show en vivo este sábado llamado "Behind the Colores: The Live Experience", en donde cantará algunas de las canciones de este álbum que se ha convertido en uno de los más importantes del artista.

La transmisión en vivo se podrá ver desde el canal de YouTube del artista en punto de las 9 de la noche en México.

J Balvin anunció este espectáculo a través de su cuenta de Instagram en el que actuará en vivo en un espacio virtual ubicado en su casa de Medellín, ya que pretende que el concierto se viva en realidad aumentada.

Por su parte, los directores estarán desde Los Ángeles aportando todos los elementos necesarios para que el concierto salga perfecto.

Se trata de una realización inédita en su carrera, que contará con videos musicales altamente creativos, así como con habitaciones que cobrán vida y llamativos objetos en 3D. Sus efectos de maquillaje digital están inspirados en Instagram”. Antony Ginandjar, director del show

Esta presentación de su disco oficial “Colores” tardó más de un mes en ejecutarse, ya que se tenía que desarrollar el concepto de la transmisión.

Se instalaron cuatro cámaras de alta resolución, que operan a distancia en la casa de J Balvin, las cuales lograrán captar sus movimientos”. Antony Ginandjar, director del show

Además habrá invitados especiales que también participarán en el concierto como: Sky Rompiendo, Diplo, Mr Eazi y Takashi Murakami.

Este álbum ha sido uno de los favoritos de los fanáticos del cantante, ya que toda las canciones tienen el nombre de un color. Algunas de las preferidas son: “Morado”, “Amarillo”, “Azul” y “Rojo”.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?