Jay de la Cueva dará show en línea este viernes

El cantante, músico, compositor y productor Jay de la Cueva ofrecerá un show bastante especial este viernes a las 9:00 pm para hacer más ameno el confinamiento que vivimos ante la pandemia de la COVID-19.

Jay platicó con Unotv.com sobre la manera en que ha sobrellevado el momento tan difícil que vivimos todos ante el coronavirus.

He estado muy vulnerable, he esta muy sensible, he estado por eso desaparecido y he estado tratando de pensar que es lo que yo puedo hacer, más que decirle a la gente qué hacer.” Jay de la Cueva

Con una gran carrera y múltiples proyectos que conforma -como Fobia, Moderatto o Titán-, Jay asegura que todos “tenemos situaciones muy distintas, así que es muy complejo hablar desde un lugar. Hay gente que realmente tiene que trabajar, tiene una familia que alimentar, económicamente es un golpe fuertísimo para el mundo, yo estoy descifrando todavía que puedo hacer, algo que sea útil”.

El multiinstrumentista decidió sumarse al concepto “CuatroCuatro”, en donde cuatro artistas harán un pequeño shows vía streaming de cuatro canciones que podrás ver a través de Facebook y el canal de Youtube “CuatroCuatro”.

De la Cueva dijo que va ha presentar algo instrumental: “No es tocar mis canciones; en una versión distinta, voy a improvisar, en realidad son cuatro canciones pero yo no voy cantar canciones, yo voy a invitar a la gente a un transe con la música, así que va a durar lo que tenga que durar, también he estado hablando con las personas que van a hacer las proyecciones y eso me emociona.”

Será como una cosa que nunca he experimentado, hay que hacer ahora uso de la tecnología, yo siento que la tecnología en la creatividad ha sido bastante devastadora en ciertas cosas, pero ahora, al contrario, le agradezco y la estoy utilizando.” Jay de la Cueva

Y ante esta cuarentena, el mensaje que manda es que nos cuidemos entre todos, “me gusta mucho tocar en vivo, estar cerca de la gente, es de las cosas que más disfruto y espero que muy pronto se pueda dar eso, pero ahorita nos toca cuidarnos y estar tranquilos”.

Así que este viernes 17 de abril a las 9 pm musicaliza tu noche con Jay de la Cueva y pasa un buen rato sin salir de tu casa.

Ésta es la segunda sesión, la semana pasada la inauguraron los Little Jesus con un pequeño show donde no estuvo la banda completa debido al confinamiento, pero Santi, Artur y “Torta” dieron un interesante espectáculo.

